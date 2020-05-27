Bahçelievler'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan bir iş yerinde bulunan 16 kişiye toplam 55 bin 380 lira idari para cezası kesildi.

Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs 02.30 sıralarında Şirinevler Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

İş yerinin daha önce mühürlendiği ancak kapı üzerindeki mührün kırılmış olduğu, kırık mührün bulunduğu kepengin yarı açık olduğu belirlendi.

4 kişinin kumar oynadığı, masa üzerinde 300 liranın ve oyun kağıtlarının olduğu uş yerinde bulunan 16 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca 50 bin 880 lira, kumar oynayan 4 kişiye de Kabahatler Kanunundan para cezası kesildi. Toplam 55 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Ruhsatsız olması nedeniyle mühürlenen mekanın sahibi Ekrem F. kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve mühür bozma suçlarından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.