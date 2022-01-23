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Yerel Bahçelievler'de hamsi festivali; metrelerce kuyruk oluştu
Yerel

Bahçelievler'de hamsi festivali; metrelerce kuyruk oluştu

Hamsi Festivali! Metrelerce kuyruk oluştu, 3 ton hamsi dağıtıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-23 18:31:00 - 2022-01-23 18:34:02
Bahçelievler'de hamsi festivali; metrelerce kuyruk oluştu

İstanbul Bahçelievler’de Hamsi Festivali düzenlendi. Soğuk hava ve kara rağmen ekmek arası hamsi yemek isteyen vatandaşlar stantların önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Festivalde yaklaşık 3 ton hamsi dağıtıldı.

Bahçelievler Belediyesi tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında, bugün Hükümet Konağı’nın bahçesinde Hamsi Festivali düzenlendi. Festivalde vatandaşlara ekmek arası hamsi ve helva dağıtıldı. Yüzlerce kişi kara aldırış etmeden hamsi yemek için sıraya girdi.

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Festivalde AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da hamsi kızartıp, vatandaşlara ikram etti. Vatandaşların Karadeniz müzikleri eşliğinde eğlendiği festivalde, hamsiden yapılmış pasta, pizza, turşu gibi lezzetler de yer aldı.   

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