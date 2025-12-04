Bahçelievler’de Engelleri Aşan Dayanışma Buluşması

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, engelli bireylerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayarak, “Tüm özel gereksinim duyan engelli arkadaşlarımın Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Yarınlarının bugünden daha güzel, daha sağlıklı, daha mutlu olmasını diliyorum. Engellilik yalnızca düşüncede vardır. Belediyemizde özel bir ekibimiz var; engelli vatandaşlarımıza her konuda yardımcı oluyorlar. Saçlarını kesiyor, gerektiğinde evlerinde bakım hizmeti veriyor, hatta tırnak bakımına kadar destek sağlıyorlar.” dedi.

Programa katılan ünlü besteci Yücel Arzen, müzik dinletisi sunarak salondaki engelli bireylere ve ailelerine unutulmaz anlar yaşattı. Eserleriyle programa anlam katan Arzen, engelli bireylere yönelik çalışmalarından dolayı Bahçelievler Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bahçelievler Belediyesi, engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını desteklemek amacıyla projelerine devam ediyor. İlçede hizmet veren Engelsiz Gelişim ve Yaşam Merkezi, engelli vatandaşlar ile ailelerinin birlikte vakit geçirebileceği modern ve sosyal bir ortam sunarak yoğun ilgi görüyor.

Sempati Cafe’de Down Sendromlu Bireyler Görev Başında

Belediyenin dikkat çeken projelerinden biri olan Sempati Cafe ise down sendromlu bireylerin çalışma hayatına katılmasına imkân tanıyor. Hem sosyalleşmelerine katkı sağlayan hem de ailelerine ekonomik destek sunan bu model, toplumda farkındalık oluşturması bakımından da ön plana çıkıyor.

Engelli bireylerin kültürel hayata erişimini güçlendirmeyi hedefleyen bir diğer hizmet ise Görme Engelliler Kütüphanesi. Bu özel kütüphane, görme engelli vatandaşların bilgiye ulaşımını kolaylaştırarak onların sosyal ve kültürel alanda daha aktif olmalarını destekliyor.

Engelli Araçlarına Ücretsiz Bakım ve Tamir Desteği

Bunlara ek olarak, belediye tarafından sunulan asansörlü engelli araç hizmeti ve tekerlekli sandalye tamir hizmetiyle engelli vatandaşların karşılaştıkları teknik sorunları çözerek hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Engelli vatandaşlara satranç, halk oyunları, ritim, takı atölyesi, resim ve tiyatro gibi alanlarda eğitimler veriliyor ve engelli annelerine psikolojik destek hizmeti sağlanıyor. Bahçelievler Belediyesi engelli bireylerin toplumsal hayatta daha aktif ve bağımsız bir şekilde yer almalarını desteklemeye devam ediyor.