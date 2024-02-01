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Yerel Bahçelievler’de boş arazide erkek cesedi bulundu
Yerel

Bahçelievler’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Yeniakit Publisher
2024-02-01 22:22:00 -
Bahçelievler’de boş arazide erkek cesedi bulundu

Bahçelievler’de boş bir arazide bulunan erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, işten eve gitmek üzere boş araziden geçen vatandaşlar yerde hareketsiz yatan birini fark etti. Vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede ismi henüz öğrenilemeyen vatandaşın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği arazide incelemelerde bulundu.

Cenaze, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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