Bahçelievler Belediyesi 500 çocuğu sünnet ettirdi

Sünnet Şöleni’nde çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü. Jonglör gösterileri, bubble show, şişme maskotlar, çocuk şarkıları ve sürpriz yarışmalar, çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Çocuk etkinliklerinin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Berdan Mardini, verdiği konserle şölenin coşkusunu zirveye taşıdı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, etkinlikte yaptığı konuşmada,

“Okullar başlamadan yaklaşık 500 çocuğumuzun sünnetini yaptırdık. Geldiğimizden beri, biz sadece komşularımızın hepsine, her konuda her saat yardımcı olmak için uğraşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu talimatı aldık. Çocuklara, gençlere, yaşlılara, özel gereksinim gerektirene, hepsine, camiye, okula, cemevine, hiçbir ırk, mezhep ayrımı yapmadan, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Bahçelievler Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza sevgili komşularımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz,” dedi.