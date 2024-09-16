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Aktüel Bahçelievler Belediyesi 500 çocuğu sünnet ettirdi
Aktüel

Bahçelievler Belediyesi 500 çocuğu sünnet ettirdi

Yeniakit Publisher
2024-09-16 15:49:00 -
Bahçelievler Belediyesi 500 çocuğu sünnet ettirdi

Bahçelievler Belediyesi'nin her yıl düzenlediği Sünnet Şöleni, sünnet ettirilen 500 çocuk ve ailelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Milli Egemenlik Parkı’nda düzenlenen sünnet şöleninde sanatçı Berdan Mardini sahne aldı.

Sünnet Şöleni’nde çocuklar için düzenlenen birbirinden eğlenceli aktiviteler büyük ilgi gördü. Jonglör gösterileri, bubble show, şişme maskotlar, çocuk şarkıları ve sürpriz yarışmalar, çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Çocuk etkinliklerinin ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Berdan Mardini, verdiği konserle şölenin coşkusunu zirveye taşıdı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, etkinlikte yaptığı konuşmada,

“Okullar başlamadan yaklaşık 500 çocuğumuzun sünnetini yaptırdık. Geldiğimizden beri, biz sadece komşularımızın hepsine, her konuda her saat yardımcı olmak için uğraşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu talimatı aldık. Çocuklara, gençlere, yaşlılara, özel gereksinim gerektirene, hepsine, camiye, okula, cemevine, hiçbir ırk, mezhep ayrımı yapmadan, hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan Bahçelievler Belediyesi olarak tüm vatandaşlarımıza sevgili komşularımıza hizmet etmeye gayret ediyoruz,” dedi.

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