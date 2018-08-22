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Bahçeli, ABD ve Yunanistan'a tepki gösterdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuştu. Bahçeli, "Bu bir papaz meselesi değildir. ABD darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor" derken, "Yunanistan'ın bu tür davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim" dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:36
Bahçeli, ABD ve Yunanistan'a tepki gösterdi!

Partililerle gerçekleşen bayramlaşma törenine katılan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli Yunanistan'ın darbeciye daha iltica hakkı tanımasına sert tepki gösterirken, ABD hakkında da önemli açıklamlarda bulundu.

İşte Devlet Bahçeli'nin konuşmalarından satırbaşları;

- Bir papaz uğruna Türkiye ile ilişkilerini, dostluk ve müttefiklik anlayışını yok farz edebilecek bir hataya düşen Trump'ın kafasında acaba ne vardır  Bunu iyi anlamalıyız. Bu bir papaz meselesi değildir. Türkiye'ye darbe teşebbüsünün arka planı olan ABD, darbeci yoldaşlarını kurtarmak için bunu yapıyor.

- Türkiye'de her parti, parti içi meselelerini, partiler arası rekabeti bir kenara bırakıp milli bekayı koruyabilecek bir anlayışa sahip olmalıdır.

- Yunanistan'a yakışmayan bir tavır. Yunanistan'ın bu davranışlarla bir gün 9 Eylül'ü hatırlar hale gelmemesini temenni ederim.

- Türkiye, geleceğini Katar'a bağlamış durumda değil.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 14:36
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP

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