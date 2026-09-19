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Gündem Bahçeli'den videolu 19 Eylül mesajı: Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir!
Gündem

Bahçeli'den videolu 19 Eylül mesajı: Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir!

Yeniakit Publisher
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı videolu mesajda gaziliğin vatana ve millete adanmış iftihar dolu bir unvan olduğunu vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi’nin resmi sosyal medya hesaplarından kahraman gazilerin görüntülerinden oluşan özel bir kliple paylaşılan mesajında "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir" ifadelerini kullanan Bahçeli; Milli Mücadele kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle andı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gaziliğin muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanı olduğunu belirterek, "Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir." ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin 19 Eylül Gaziler Günü mesajı, partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Gazilerin görüntülerinden oluşan videoda, Bahçeli'nin şu sözlerine yer verildi:

"Gazilik muazzam bir fedakarlık ruhunun mücadele ahlakıyla örtüşmesi, vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek ünvanıdır. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir. İlk Cumhurbaşkanımız Atatürk'ü, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, Gaziler Günü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Videonun sonunda Bahçeli'nin "Tüm gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum." ifadesinin bulunduğu görsel yer aldı.

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