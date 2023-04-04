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Siyaset Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret
Siyaset

Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret

Yeniakit Publisher
2023-04-04 13:45:00 -
Bahçeli'den Türkeş'in kabrine ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin merhum kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 26. yıl dönümünde Beştepe'deki kabrine giderek karanfil bıraktı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) merhum kurucu lideri Alparslan Türkeş’in vefatının üzerinden 26 yıl geçti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yıl dönümü dolayısıyla anma mesaj yayınladı.

Alpaslan Türkeş'in tehlikeler karşısında sarsılmayan bir duruşa ve tehditler karşısında zaaf göstermeyen bir şuura sahip olduğunu ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet’in kuruluşundan 6 yıl önce doğan Türkeş Bey’in siyasi mücadelesi ve emanetleri çok şükür 100’üncü yıla erişmiştir. Önümüzdeki Türk ve Türkiye Yüzyılı da cumhurun iradesiyle Milliyetçi Hareket Partisi’ni beklemektedir."

Bahçeli mesajına şöyle devam etti:
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"Milli birlik ve kardeşliğin simgesi dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türk ve Türkiye sevdalıları olacaktır. Zira Türkeş Bey’in çağrısı ve fikri çehresi de buydu. Partimizin 1969 yılında kuruluşu ile milliyetçilik, yalnızca bir aydın hareketi olmaktan çıkmış, Anadolu'da millet evlatlarının gönlüne yerleşerek hem siyasallaşmış, hem de toplumsallaştırmıştır. Milletin ve devletin her alandaki temel sorunları düşünce kalıbına oturtulmuş ve çözüm yolları önerilmiştir. 1980 sonrası süreçte cebren kesintiye uğrayan siyasal hareketimiz, kurucusu Türkeş Bey'le tekrar toparlanmış, Türk milliyetçiliği kaldığı yerden onun ve dava arkadaşlarının kılavuzluğunda yeniden yola çıkmıştır.

Bütün engellere rağmen milliyetçilik, bir siyasi proje olarak halka ulaşınca vatandaşlarımızın partimize olan ilgisi artmış ve siyasi bir kurum olarak Milliyetçi Hareket Partisi, millet sinesinde sağlam ve sarsılmaz bir zemin bulmuştur. Merhum Türkeş Bey yolundan hiç dönmemiştir."

Bahçeli bugün ise Türkeş'in Beştepe'deki kabrini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Türkeş'in kabrine karanfil bırakan Bahçeli, bakır ibrikle su döktü.

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