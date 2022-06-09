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Gündem Bahçeli’den Topal Osman Ağa teklifi
Gündem

Bahçeli’den Topal Osman Ağa teklifi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Milli Mücadele Kahramanı Giresunlu Topal Osman Ağa’nın itibarının hukuken iade edilmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na bir kanun teklifi verdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 09:59:00 -
Bahçeli’den Topal Osman Ağa teklifi

Topal Osman Ağa’nın Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden sorumlu tutularak öldürüldüğü belirtilen teklifte, 2 Nisan 1923 tarih ve 320 Sayılı TBMM Kararıyla gömüldüğü yerden çıkarılarak TBMM kapısı önünde naaşının asılarak teşhir edildiği vurgulandı. Teklifle bu TBMM kararının kaldırılması istendi. 

MHP Lideri’nin yanı sıra MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı’nın imzasını da taşıyan üç maddelik teklifin gerekçesinde “Tüm hayatı boyunca büyük bir vatanseverlik örneği göstermek suretiyle, Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesine emsalsiz katkılar sunmuştur. Millî Mücadele yıllarındaki özverili mücadelesi her kesim tarafından kabul edilen Topal Osman Ağa; 27 Mart 1923 tarihinde Ankara’da aniden ortadan kaybolan Milletvekili Ali Şükrü Bey’in öldürülmesinden sorumlu tutulmuştur. 1 Nisan 1923 gecesi Papazın Bağı’ndaki evinde kıstırılan Topal Osman Ağa çıkan çatışma neticesinde yaralı olarak ele geçirilmiş, savunma yapmak imkanına sahip olamadan öldürülerek gömülmüştür” denildi.

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Yorumlar

Uğur

Şimdiki sözde-vatanperver Laz mafyatörleri hapisten çıkarttırdığı yetmedi; geçmişteki şaibeli Laz çetecilerini de mi kurtarmaya çalışıyor? Bahçeliyi düzgün işlerinden dolayı takdir ederim, ama mafyatörleri korumasından dolayı tevbe ve istiğfar etmeli.

Hayro

Vatanı için her şeyi göze alan nice sayısız yiğitlerimizi şehit ettiler…Üç hain Aliler ve Diktatörler..Hepside kahraman olarak anıldılar ama millet bu hainlere sövmekten : Şeyleri köreldi..
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