Bahçeli'den tokat gibi sözler!

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük rakibi olan Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, seçim sürecine ilgili yaptığı küstah açıklamada Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefeti açıkça desteklediğini bildirerek, Erdoğan'ı devirmek için muhalefete olan desteklerini açıkça göstermeleri gerektiğini ileri sürdü. Biden, muhalefetle doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmelerini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Bahçeli'den sert tepki

Joe Biden'a MHP Lideri Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli, yaptığı açıklamada, Biden ve ipotekli uşaklarının rezil rüsva olmaktan kurtulamayacağını söyledi.

Bahçeli, son gelişmeler kapsamında Türk milletinin kenetlenmiş bir halde onuruna, iradesine, şerefine, istiklaline sonuna kadar sahip çıkacağını kaydederek Cumhur İttifakı'nın vatanını, ülkesini ve milli namusunu kahramanca savunacağını bildirdi.

"Gün milli şuurun sancağı altında toplanma günüdür"

Demokrasiden geçinen şarlatanların, sözde yarım aydın ve yorumcuların, sanatçıların, akademisyenlerin, aynı zamanda zillete düşen muhalefet partilerinin amalı, ancaklı, fakatlı cümle kurmadan, bu ortamın kime yarayıp yaramayacağını sinsi sinsi analize tevessül etmeden Türkiye’nin tarafında ön şartsız duruş göstermek mecburiyetinde olduğunu belirten Bahçeli, günün milli şuurun sancağı altında toplanma günü olduğunu vurguladı.

"Kürt kökenli kardeşlerimiz ABD'nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyecek"

Aksi halde bahse konu kategorideki herkesin telafisi mümkün olmayan zan ve töhmet altında kalacağını ifade eden MHP Lideri, Kürt kökenli kardeşlerimizin de ABD’nin tuzak ve tahriklerine asla itibar etmeyeceklerine tartışmasız inandıklarını bildirdi.

"Tam bir kokuşmuşluk"

ABD’nin Başkan Adayı mertebesine ulaşmış müstevli artığının Türkiye üzerinde hesap yapması, siyasi ameliyatı aklından geçirmesi, kumpas peşinde koşmasının tam bir kokuşmuşluk olduğunu kaydeden Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanının Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ve hükümetin seçilmiş ve görevinin başında olduğunu ifade etti.

"Yatacak yerleri olmayacak"

Bunları devirmeyi düşünmenin ve dile getirmenin demokrasi husumeti olmakla birlikte aleni bir suç olduğunu sözlerine ekleyen Bahçeli, bu suça ortaklık ve işbirlikçilik yapanların iki cihanda da yatacak yerleri olamayacağını duyurdu.

Devlet Bahçeli, sözlerinin devamında, "Milliyetçi Hareket Partisi Joe Biden’i şiddetle lanetlemektedir." dedi.