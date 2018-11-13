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Bahçeli'den sert açıklama! 'Bize silah doğrultan her örgüt düşmandır'

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında sert açıklamalarda bulundu.

13 Kasım 2018 Salı 10:47
Bahçeli'den sert açıklama! 'Bize silah doğrultan her örgüt düşmandır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

- Vatan görevini yapan her evladımız bizim için paha biçilemez önemdedir. Hakkari'deki patlamada ihmal varsa sorumlular ağır şekilde cezalandırılmalıdır.

- ABD'nin teröristlerin başına ödül koyması zamanlama itibariyle kuşku vericidir.

- PKK eşittir YPG'dir. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG ve PKK aynısıdır.

- İsim ne olursa olsun Türkiye'ye silah doğrultmuş hangi örgüt varsa düşmandır. Yok edilmesi mübahtır. Ödül yemi vahşi batı avcılığıdır.

- ABD'nin İran'a uyguladığı haksız yaptırım kararları ve Cemal Kaşıkçı olayı hep aynı kapıya açılmaktadır. Ortadoğu'nun kargaşaya ve krize sokulması büyük bir tehdittir. 1. Dünya Savaşı'nın gerilim ve sancıları henüz geçmiş değildir. Asıl mesele Türkiye'nin çözülüp çözülmeyeceğidir. Asıl hedef Türkiye'dir, Türk milleti ve Türk vatanıdır. Yabancı odaklar ve yerli işbirlikçileri batışımızı projelendirilmişlerdir... Terörizme karşı bir olacağız, zalimlere karşı dimdik duracağız...

Macron'a sert tepki

- Tarih şuuru, tarih birliği ve eskiliğinden daha önemlidir. Gelecek, geçmişin gölgesi ve güvencesinde hayat bulmaktadır. 1. Dünya Savaşı'nın bitişi Paris'te anıldı. Alayı birden yüzyıl öncesi için sahte üzüntülerini paylaşırken şu an Ortadoğu'da yaptıkları için acaba ne diyeceklerdir. Milliyetçilik adeta öcü gibi anlatılmıştır. Madem milliyetçilik vatanseverliğe ihanet ise, Fransa'nın deniz aşırı yerlerde sömürgecilik yaparak, insanların haklarını ihlal etmesine ne denecektir. Sömürgecilik başkadır, milliyetçilik başkadır. Bunları bir görmek, Fransa horozunun yumurtlamasını beklemek kadar aptalcadır.

- Ayrımlar körükleniyor, milli ve tarihi değerlerimiz üzerinden kutuplaşmalar alçakça kışkırtılıyor. Atatürk'ü sevenler sevcmeyenler diye bölünmeler yapılıyor; bu yanlıştır ve cepheleşme tetikçiliğidir. Hiç kimse karanlıkta göz kırpmasın, Atatürk'te bizimdir Ankara'da bizimdir cami de bizimdir cemevi de bizimdir. Doğulusu da batılısı da güneylisi ve kuzeylisi de bizdendir. Anıtkabir ve Kocatepe arasında bozgunculuk yapmaya, pis oyunlarına alet etmeye asla kalkışmasınlar, bedeli çok ağır olacaktır. Gelişmeler hayra alamet değildir.

Atatürk üzerinden cumhuriyetle hesaplaşılmaktadır. Türklük üzerinden milletle hesap görülmektedir. Bitmiş olan Türkçe ezan tartışmalarıyla manevi değerlerimiz örselenmektedir.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 10:47
  1. Ankara
  2. Hakkari
  3. Devlet Bahçeli
  4. MHP

YORUM YAZ

  • ÖzgünÖzgün11 dk önce
    Kadire meczup dedi.Hay Allah sanırım zorunuza gitmiş .Haber edemediniz
  • emiremir1 sa önce
    hay Allah yeni bir kelime cikti ortaya yavv silah dogrultan zaten dusmandir cicek getirende ya arkadastir ya dosttur:-)
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