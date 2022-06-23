  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bahçeli’den Mahmut Ustaosmanoğlu mesajı
Gündem

Bahçeli’den Mahmut Ustaosmanoğlu mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu için bir taziye mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 22:19:00 -
Bahçeli’den Mahmut Ustaosmanoğlu mesajı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından paylaştığı mesajında “Türkiye’mizin muhterem isimlerinden birisi olan; manevi haslet ve hizmetleriyle öncü ve örnek vasfını hayatı boyunca muhafaza eden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye vefatından dolayı Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum” dedi.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

öğrenci?

öğrencilerine değil adamım; müridanına, talebelerine, ihvanına; bunlardan biri. (islam ansiklopedisi ağzı kullanmayınız)

hıdır

Bahçeli tarikatlara sıcak bakmıyor olabilir....
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23