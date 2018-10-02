Bahçeli'den kritik açıklamalar

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;



MHP yarım asra ulaşan köklü geçmişi ile Türk siyasetine değer aşılayan milli gurur kaynağıdır. Yüksünmeden yürüdük, şımarıklık yaşamadan yükseldik. Milletimizin duası ile varlığımızı sürdürdük. MHP 24 Haziran Pazar günü 50 vekili ile TBMM'de grup kurma hakkını kazandı. Onlar konuştu biz inandık, onlar atıp tuttu biz milletimize güvendik.