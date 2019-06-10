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Bahçeli'den İzlanda'ya sert tepki: Tek kelimeyle skandal ötesi!

MHP lideri Bahçeli, "İzlanda’da yaşanan rezaletler,sporun centilmenliğine,hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir." dedi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:50
Bahçeli'den İzlanda'ya sert tepki: Tek kelimeyle skandal ötesi!

Devlet Bahçeli'nin sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

A Milli Futbol Takımımız alın teriyle,emeğiyle,mücadelesiyle tarih yazmıştır.Ancak bunu hazmedemeyen,bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda’da yaşanan rezaletler,sporun centilmenliğine,hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. İzlanda’nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi,eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur.

Hele hele mikrofon yerine fırça uzatan ahlaksızların futbolcularımızı taciz ve tahrik etmesi, sabırları zorlaması, iyi niyet kurallarını ihlal etmesi ayıptır, provokatörlüktür. İzlanda’yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum.

İzlanda ne yaparsa yapsın yenilmekten, başını öne eğmekten, insanlığın ve uluslararası spor camiasının vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaktır. Sporu husumete dönüştürenler kaybedecek ve haset içinde kıvranan, haya eksikliği yaşayan kendini bilmezler olarak anılacaklardır.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:50
  1. MHP lideri Bahçeli
  2. İzlanda
  3. MHP
  4. Bahçeli

YORUM YAZ

  • Ali ErcanAli Ercan46 dk önce
    Sayın Bahçeli sizde ortağınız adayiniz Binali bey gibi Kürtçe konuşup Kürdistan diye halkı selamlayacakmisiniz?
  • MilletMillet1 sa önce
    Bozkurt'um sen çok yaşa

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