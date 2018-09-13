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Bahçeli'den İdlib açıklaması! Ayaklarını denk alsınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, İdlib meselesi ve Türkiye üzerine oynanan oyunlar hakkında küresel senaristlere, "ayaklarını denk alsınlar" ifadelerini kullandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 21:05
Bahçeli'den İdlib açıklaması! Ayaklarını denk alsınlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemi değerlendirdi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"AND OLSUN Kİ, BAYRAĞI BEDENİMİZE KEFEN NİYETİNE SARAR, KANIMIZIN SON DAMLASINA KADAR..."

Tanklarıyla, toplarıyla, uçaklarıyla eğer tekrar üzerimize gelirlerse bir kez daha 15 Temmuz benzeri işgal ve ihanete kalkışırlarsa and olsun ki bayrağı bedenimize kefen niyetine sarar, okunan selaları duya duya son kanımıza son canımıza kadar bu aziz vatanı yine korur yine namertlere dünyayı dar ederiz.

"NE VERİLECEK İLİMİZ, NE TESLİM EDİLECEK TOPRAĞIMIZ, NE DE VAZGEÇECEK TEK BİR İNSANIMIZ VARDIR"

Türkiye'yi kundaklamak, haysiyet ve hassasiyetlerini kurcalamak için fırsat kollayan mihraklar unutmasınlar ki, ne verilecek ilimiz, ne teslim edilecek toprağımız ne de çizilecek sınırımız ne de vazgeçecek tek bir insanımız vardır. Bu vatan, eşantiyon ürünü, teselli ikramiyesi, bağış, lütuf, ikram veya ihsan değildir.

"İDLİB DERİN BİR YARA HALİNİ ALMIŞTIR"

İdlib, günden güne kanayan kanadıkça kangrene dönüşen derin bir yara halini almıştır.

"AYAKLARINI DENK ALSINLAR, SABRIMIZI YANLIŞA YORMASINLAR!"

Bölgesel ve küresel senaristler ayaklarını denk alsınlar, ayranımızı daha fazla kabartmasınlar, sırtımıza kurban kesmeye kalkmasınlar, sabrımızı yanlışa yormasınlar, sağ duyumuzu ve vakarımızı ürkeklik sanmasınlar, sinir uçlarımıza ısrarla basmasınlar.

"İKAZEN İFADE EDİYORUM, BUNU ANLAMANIZ HAYRINIZA OLUR!"

İkazen ifade ediyorum, milli sınırlarımızın diğer yakasında kaos ve karmaşanın yayılmasına hizmet eden, bu maksatla aleni faaliyet gösteren malum ülke ve çevrelerin Türkiye'nin geri adım atmayacağını anlamaları hayırlarına olacaktır.

YUSUF NAZİK'İN YAKALANMASI

Reyhanlı'da bombalı saldırıyla katledilen 53 vatandaşın azmettiricisinin zalim Esad olduğu belirginleşmiştir.

"ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIZ, KURA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Enflasyona eğilmeyeceğiz, kura boyun eğmeyeceğiz, ekonomik sömürü çarkına kapılmayacağız, zor günleri aşacağız, azımızı çok yapıp eksiğimizi vakit geç olmadan tamamlayacağız.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 21:05
  1. MHP
  2. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  3. İdlib

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