Bahçeli'den HDP'li vekile sert tepki!

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Bayburt'un ardından Erzincan'da açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

Mehmetçik vurdukça hainler dağılmış evlatları dağa kaçırılan annelere cesaret gelmiştir. Fırat nehri boyunca gereği yapılmalıdır. ABD PKK’nın derdine düşerse Fırat’ın doğusuna milletin iradesi, mührünü vurmalıdır. Münbiç’teki yanlışın tekrarı doğru değildir. Bolton zihniyeti tasfiye edilmiştir.

HDP'li vekile tepki

Bir HDP'li Milletvekilinin sözde kürt sorunu devam ettikçe PKK'ya katılımın devam edeceğini söylemesi rezaletin daniskasıdır. Bu dil yasalara ve Anayasa'ya göre suçtur. Bu zehirli beyan devlete ve millete ihanetin tezahürüdür. HDP çibanbaşıdır mutlaka hukuk ve demokrasi içinde hak ettiği ve layık olduğu cevabı almalıdır.