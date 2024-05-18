Bahçeli'den flaş sözler!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Belediye Başkanı Toplantısı açılışında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Niyaz ederim ki yürüdüğünüz yolda ayağınıza taş değmesin, yolunuz açık olsun.

31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı hamdolsun başarıya ulaşmış, seçimlerden yüzakıyla çıkmıştır. Somut sonuçlar başka yorumlara yer bırakmamıştır.

Saklayacağımız, gizleyeceğimiz, üzerini örteceğimiz bir şeyden bahsetmek mümkün değildir.

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Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almış ve başarılı olmuştur. Başarımızı hazmedemeyenler, başarımızdan ürkenler abuk sabuk konuşsa da milletimiz hükmünü vermiş, sevdalılarının başını öne eğmemiştir. İradenin sahibi aziz milletimizin kararı başımızın üstündedir. Yine de sonuçları her yönüyle analiz edip gerekli dersleri çıkarmaktan geri durmayacağımızın bilinmesinde yarar vardır.

Seçimlerin kesin sonuçları YSK tarafından açıklanmıştır. Seçimlerde partilerin aldığı oyun sağlıklı ve gerçekçi değerlendirilmesi için il meclis üyeliği tek yoldur. Belediye başkanı seçiminde oy verme eğilimi ile meclis üyeliğinde oy verme eğilimi farklıdır. Ülke genelinde MHP il genel meclis üyeliğinde yüzde 16,64 oy almıştır. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 48,8'dir.

Bazı zeka özürlülerinin zaviyesinden baktığımızda partimiz yüzde 1,65 oy almıştır. 28 ilde ittifak, 2 büyükşehirde kendi adayını gösteren MHP'yi yüzde 1,65 ile tartıya çıkarmak aymazlık olduğu kadar karanlık bir niyettir. Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. MHP, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almıştır.

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