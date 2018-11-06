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Bahçeli'den fırsatçılara sert sözler: Kazandıkları her lira haramdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dövizi bahane eden fırsatçılara çok ağır ifadelerle yüklendi. Bahçeli, "Kazandıkları her lira haramdır, burunlarından gelecektir." dedi.

06 Kasım 2018 Salı 21:41
Bahçeli'den fırsatçılara sert sözler: Kazandıkları her lira haramdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, fırsatçılara seslenerek, "Öğrenmek isteriz ki döviz artınca fiyatları şişirenler döviz gerileyince neden aynı tavrı göstermiyorlar. Kazandıkları her lira haramdır, burunlarından gelecektir." açıklamasında bulundu.

Hevesleri kursaklarında kalacak

Enflasyon rakamları ortada, değerlendirildi rakamlar. Bir gerçek vardır ki bu canavar başını çoktan kaldırmıştır. Son 15 yılın en yüksek rakamına ulaşmıştır enflasyon. Anlaşılan yüzde 10'luk fiyat indirimlerinin etkisi sınırlı olmuştur. KDV ve ÖTV indirimlerinin sonucunu da kısa sürede göreceğiz. Kurdaki gerilim hafiflemekte, Türk lirası değer kazanmaktadır. Yanlı ve ısmarlanmış görüşler de seslendirilmektedir. Hevesleri kursaklarında kalacak.

Kazandıkları her lira haramdır

Öğrenmek isteriz ki döviz artınca fiyatları şişirenler döviz gerileyince neden aynı tavrı göstermiyorlar. Kazandıkları her lira haramdır, burunlarından gelecektir. MHP, ekonomik sorunlardan siyasal çıkar elde etmeyi reddeden ahlaka sahiptir. Milletimize tercüman olmak en temel önceliğimiz ve görevimizdir. Doğruları söylemekten, kralı gelse korkmayacağız ve çekinmeyeceğiz.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 21:41
  1. Devlet Bahçeli
  2. MHP

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