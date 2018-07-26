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Bahçeli'den ekmek zammına tepki

MHP lideri Devlet Bahçeli, ekmeğe yapılan yüzde 15 zammın insani ve vicdani olmadığını söyledi. Bahçeli, "Ankara Çankaya'dan başlamak üzere 'Askıda ekmek projesi'ni başlatıyorum" dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 17:30
Bahçeli'den ekmek zammına tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarına yapılan zamma tepki gösterdi.

Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışı nasıl değerlendirdiğini soran gazetecilere şu yanıtı verdi:

"Ekmek fiyatlarındaki artış dikkatle takip edilmeli. Ekmeğin kilosuna yüzde 15’lik zam insani ve vicdani boyutta değil. Bu sebeple Ankara’da özellikle de Çankaya’dan başlamak üzere ‘Askıda ekmek projesi’ni başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde ‘Bana askıdan bir ekmek verebilir misin?” diyebilmeli. Böylelikle kültürümüzün dayanışma ve yardımlaşma dinamikleri harekete geçirilebilmeli. Unutmayalım ki, inancımız ‘komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır."

Bahçeli gazetecilerin, "Talimat verdiniz mi" sorusunu da "Gerekli talimatları veriyoruz. Çalışmaları ve girişimleri başlatıyoruz" diye yanıt verdi.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 17:30
  1. Ankara
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli
  4. ekmek

YORUM YAZ

  • Ali AyanAli Ayan21 dk önce
    Sayin Bahceli bey hakli, %15 gercekten cok. Belli ki hukumet bunu bilincli olarak secimlerden sonraya birakmis. Yahu baska bir seye zam yapilamaz miydi da her gun her gun lazim olan ekmege yapildi, ayiptir gunahtir bence.
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