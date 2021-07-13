Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Alçak kampanyalara tamamen kulağımız tıkalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan kampanyalar olduğunu belirten Bahçeli, ''Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. Demokrasiye silah çekenler bizden uzaktır'' diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

''Ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler bize yabancı ve uzaktır. Bizim kulislerin ateşleri arasında kaynmatılan dedikodu aşına karnımız toktur.

"Kulağımız tıkalıdır"

Son günlerde Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara tamamen kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı dünden daha güçlü şekilde ayaktadır. Demokrasiye silah çekenler bizden uzaktır. Cumhur İttifakı milli mücadele şuurudur. İttifakımızda çatlak arayanlar bundan sonra da bu yollarda nal toplamaya devam edecekler. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı. Bizi hiç kimse esaret altına alıp köle muamelesi yapamaz.''

15 Temmuz

15 Temmuz Türkiye için eşik ve dönüm noktasıdır. Bizim bizden başka dostumuz yoktur. 15 Temmuz darbe teşebbüsüne batılı ülkeler kesin bir tepki koyamamışlardır. Cinayet şebekelerini doğduklarına pişman edeceğiz. 15 Temmuz'un sis bulutları henüz dağılmamıştır.

"Gülen derdest edilip Türkiye'ye getirilmelidir"

İmralı canisi nasıl başına çuval geçirilip Türkiye'ye getirilmişse teröristbaşı Gülen de aynı şekilde derdest edilip Türkiye'ye getirilmelidir. ABD, Gülen'i derhal iade etmelidir.

CHP'ye tepki

CHP yönetimine göre 15 Temmuz masaldır asıl darbe ise ilan edilen OHAL'dir. CHP ile İP, PKK'nın çizgisine taşınmışlardır. İçeridekiler gariban değil haindir, katildir. Kılıçdaroğlu yalan ve iftira kampanyasına her gün yenisini eklemektedir.

''MHP mensupları Türkiye'nin zencileri değildir"

Kılıçdaroğlu dün 'Bahçeli bütün bürokratik kadrolarını devlete yerleştiriyor' demiş. MHP'nin vatanperver mensupları Türkiye'nin zencileri değildir. Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle bir tutmak en adi cinayettir en katil cehalettir en alçak hıyanettir.

"Bizim kadrolaştığımızı iddia edenlere hodri meydan"

Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum; iddialarınla ilgili bir bildiğin var da açıklamıyorsan namerdin ağa babasısın. Bizim kadrolaştığımızı iddia edenlere hodri meydan.''