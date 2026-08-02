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Gündem Bahçeli'den çerçeve yasa açıklaması: Tam destek verilmeli
Gündem

Bahçeli'den çerçeve yasa açıklaması: Tam destek verilmeli

Yeniakit Publisher
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Bahçeli'den çerçeve yasa açıklaması: Tam destek verilmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ye ilişkin çerçevenin sağlam bir şekilde oluşturulması hususunda yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunulduğunu belirterek, bu meselenin siyaset üstü görülerek, çerçeve yasaya tam destek verilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye'nin tarihi sorumluluk olduğunu aktaran Bahçeli, Türkiye'nin, uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti.

MHP liderİ Bahçeli, Türkgün gazetesine önemli açıklamada bulundu.

Bahçeli, toplumsal mutabakat ile çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı, ötekileştirici değil kucaklayıcı, bölen değil birleştiren, kaostan değil huzurdan beslenen bir anlayışa, Türkiye’yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız bulunduğunu ifade etti.

Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Meclis’e gelmesi beklenen çerçeve yasaya "tam destek" çağrısı yaptı. Konunun siyaset üstü olduğunu vurguladı.

"Toplumsal mutabakat ile çatışmacı değil uzlaşmacı, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, kavgacı değil barışçı bir anlayışa, Türkiye'yi ve Türk milletini geleceğe birlikte taşıma iradesine ihtiyacımız vardır. Yasa yapımı sürecinde de önemli bir eşikte bulunmaktayız. Bu mesele siyaset üstü bir konu olarak görülmeli, çerçeve yasaya tam destek verilmelidir."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR"

Devlet Bahçeli,  Terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi.

"Terörsüz Türkiye politikası 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın en önemli dayanaklarından biridir. Bu politika bir demokratikleşme, bin yıllık kardeşliği gelecek bin yıla taşıma iradesidir. Terörsüz Türkiye, Batılı aklın dayattığı sömürü düzeninin zincirlerini kırma iradesiyle atılmış tarihi bir adım, geri dönülmesi mümkün olmayan bir politikadır. Tabiri caizse bu uğurda gövdemizi taşın altına koyduğumuz bir atılımdır. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız."

ENERJİDE BAĞIMSIZLIK KIZILELMA

Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi.

"Küresel enerji sistemi ciddi bir risk altındadır ve bu risk, sınır tanımadan tüm ülkeleri etkileyebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Türkiye; bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran ve geleceği şekillendiren bir iradeyi temsil etmektedir. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin Kızılelmasıdır. Çünkü enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve en önemlisi barışın anahtarıdır."

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