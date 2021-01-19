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Siyaset Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi
Siyaset

Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, matematik dünya şampiyonu olan Yusuf Eymen'in eğitim masraflarını üstlenme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-19 15:03:00 -
Bahçeli'den büyük jest! Tüm masrafları üstlendi

Hakkari’de 8 yaşındaki Yusuf Eymen Velieceoğlu, 2 bin 557 öğrenci arasında öğretmen gözetiminde yapılan Kanada merkezli Caribou Matematik Organizasyonu'nda, tüm soruları yanıtlayarak dünya şampiyonluğu kazandı.

Hakkari'den çıkan başarı hikayesinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aslen Osmaniye Toprakkaleli olan ve şark görevi için Hakkari’de bulunan baba Astsubay Orhan Velieceoğlu ile telefonda görüştü.

Görüşmede Yusuf Eymen ve ailesini kutlayan Bahçeli, "Bu çocuklar milli servetimizdir ve sahip çıkmak da bizim görevimizdir." diyerek Yusuf Eymen'in, eğitim hayatı boyunca maddi manevi tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Yusuf Eymen'in başarısı kadar önemli diğer hususun, anne ve babasının şark görevini gönüllü uzatmaları ve bu gururlandıran başarının devlet okulundan çıkması olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Yusuf Eymen'in başarısı kadar değerli olan başka bir hususun da şark görevi için 2 yıllığına Hakkari'ye giden astsubay bir baba ve polis memuru annenin, 4 yıldır Hakkari'de gönüllü olarak görev yapmaya devam etmeleri ve Yusuf Eymen'in bir şehidimizin adını taşıyan devlet okulunda bu başarıyı elde etmesidir.

Başta Yusuf Eymen'in öğretmenleri ve okul yöneticileri olmak üzere bölgede şuurla görev yapan tüm eğitim ordumuzun fedakar mensupları öğretmenlerimize, başarıların filizlendiği ortamı tesis etmek için görevi başında olan güvenlik güçlerimize üstün başarılar diliyorum.

Bu uğurda toprağa düşen tüm şehitlerimizi rahmetle anarken bu başarılarla onların da ruhlarının şad olduğuna inanıyorum."

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Yorumlar

Nail HİLAL

Devletin BAŞBUĞ'una yakışanı yaptığınız için minnetarım. Allah cc hayırlı ve uzun ömürler ihsan etsin. Yavrumuzu da vatana millete İslama layık biri olması için Allah cc yar ve yardımcısı olsun.
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