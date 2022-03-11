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Siyaset Bahçeli'den Bakan Çavuşoğlu'na telefon: Türkiye'nin gurur masası!
Siyaset

Bahçeli'den Bakan Çavuşoğlu'na telefon: Türkiye'nin gurur masası!

MHP lideri Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradı. Bahçeli, Antalya’daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu’nu tebrik ederken, "Türkiye'nin gurur masasıdır" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 15:43:00 -
Bahçeli'den Bakan Çavuşoğlu'na telefon: Türkiye'nin gurur masası!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla aradı.

MHP Lideri, Antalya’daki görüşmelerle ilgili Bakan Çavuşoğlu’nu yürekten tebrik etti ve Ukrayna- Rusya arasında barış ikliminin yeşerme mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye’nin diyalog ve diploması mücadelesini sonuna kadar desteklediğini ifade eden MHP Lideri, “Antalya’da kurulan masa Türkiye’nin gurur masasıdır. Barışın ve istikrarın ümit masasıdır” ifadesini kullandı.

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