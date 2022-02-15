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Gündem Bahçeli, Zillet İttifakı'na elindeki karikatür üzerinden sert çıktı
Gündem

Bahçeli, Zillet İttifakı'na elindeki karikatür üzerinden sert çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Zillet İttifakı'nın bir araya geldiği toplantıya bir karikatür üzerinden sert çıktı. Bahçeli, "Zillet ittifakı çürümüş ve çözülmüştür. Bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır. Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır. 28 Şubat'a gün verilmesi tesadüf değildir" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 12:33:00 -
Bahçeli, Zillet İttifakı'na elindeki karikatür üzerinden sert çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Zillet İttifakı"na sert tepki

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'un katıldığı toplantıya sert çıkan Bahçeli, "Zillet İttifakı" olarak nitelendirdiği 6 lidere eline aldığı karikatür üzerinden ateş püskürdü.

"Zillet İttifakı bölücülük ittifakıdır"

Bahçeli, "Yatıyor güçlendirilmiş parlamenter sistem diyorlar, kalıyor diyorlar. Hedefleri, politikaları yok, cumhurbaşkanı adayları yok. Zorlaya zorlaya 12 Şubat akşamında 6+1 formatında buluştular. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme amacından başka hedefi olmayanların bir dağılma içinde oldukları belli olmuştur. Zillet ittifakı havlu atmıştır. 5,5 saatlik görüşmenin ardından yapılan açıklamada yeni hiçbir şey yoktur. Zillet İttifakı bölücülük ittifakıdır, PKK ittifakıdır, FETÖ ittifakıdır. Türkiye düşmanlarının ve HDP'nin gözetimi ve denetimi altındadır. 28 Şubat'a gün verilmesi tesadüf değildir" dedi.

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