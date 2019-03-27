Bahçeli: Zillet İttifakı Milli güvenlik sorunudur MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin Adana mitinginde coşkulu kalabalığa sesleniyor. Bahçeli, "Atatürk’ün partisi HDP’den ilik ve organ nakli yapıyor. Bir gözüyle Kandil’i öbürüyle Pensilvanya’yı kolluyor. Zillet İttifakı Milli güvenlik sorunudur, Türkiye’nin karşı cephesidir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları: Trump'ın Golan tepelerini peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür hiçbir sonuç doğurmayacaktır Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletyimize dayatılmaktadır. Atatürk'ün partisi HDP'den ilik ve organ nakli yapıyor. Bir gözüyle Kandil'i öbürüyle Pensilvanya'yı kolluyor. Zillet İttifakı ülkemize 5. Kol faaliyeti yapıyor. Zillet İttifakı Milli güvenlik sorunudur, Türkiye'nin karşı cephesidir Ayrıntılar geliyor...

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