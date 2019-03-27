Bahçeli: Zillet İttifakı Milli güvenlik sorunudur
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin Adana mitinginde coşkulu kalabalığa sesleniyor. Bahçeli, "Atatürk’ün partisi HDP’den ilik ve organ nakli yapıyor. Bir gözüyle Kandil’i öbürüyle Pensilvanya’yı kolluyor. Zillet İttifakı Milli güvenlik sorunudur, Türkiye’nin karşı cephesidir." dedi.27 Mart 2019 Çarşamba 18:11
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
Trump'ın Golan tepelerini peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür hiçbir sonuç doğurmayacaktır
Kandil'de hazırlanan belediye meclis aday listeleri aziz milletyimize dayatılmaktadır.
Atatürk'ün partisi HDP'den ilik ve organ nakli yapıyor. Bir gözüyle Kandil'i öbürüyle Pensilvanya'yı kolluyor. Zillet İttifakı ülkemize 5. Kol faaliyeti yapıyor.
Zillet İttifakı Milli güvenlik sorunudur, Türkiye'nin karşı cephesidir
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