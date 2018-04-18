Bahçeli tuzak mı kurdu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısının hemen ardından Başbakan Binali Yıldırım ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede, Erdoğan’ın parti kurmaylarından Bahçeli’nin önerisiyle ilgili değerlendirme yapmalarını istemediği, kendisinin Bahçeli ile bugün yapacağı görüşmenin sonucunu beklemesini istediği kaydedildi.

AK Parti içinde erken seçim önerisini ‘sürpriz’ olarak değerlendirenler kadar, ‘beklenen oldu, seçim erken yapılacaktı, işaretler bunu gösteriyordu’ yorumunu yapanlar da bulunuyor.

BİRLİKTE AÇIKLANMALIYDI

Parti kulislerinde, seçimin erkene alınması durumunda yaşanabilecek olası olumlu ve olumsuz taraflarla ilgili şu yorumlar yapılıyor:

Eğer bir seçim kararı alınacaksa bu liderlerin bir araya gelerek yapacakları değerlendirmenin ardından ortak bir karar olarak kamuoyuna birlikte açıklanmalıydı.

ERKEN SEÇİM OLUR AMA TARİH DEĞİŞEBİLİR

Erdoğan ile Bahçeli’nin bugünkü görüşmesinde seçimin erkene alıp almayacağı netleşir. Seçim erkene alınabilir, ancak tarihi değişebilir. Partinin büyük kongresinin Haziran sonuna doğru yapılması planlanıyor. Kongre ile seçim arasında çok kısa bir süre kalıyor bu durum partiyi olumsuz etkiler. Partinin kurulları, parti yönetimi ve kabinede yapılacak olası değişikliklerin seçimden kısa bir süre önce yapılacak kongrede yapılması, olası küskünlük ve kırgınlıklar nedeniyle propaganda sürecini olumsuz etkiler.

TUZAK MI KURUYOR?

Parti içinde hala MHP ve Bahçeli’ye güvenmeyen bir kitle bulunuyor. Bahçeli’nin bu çıkışının, AKP’ye yönelik bir tuzak olabileceği dile getirilirken, “Bahçeli, 2002’de aynı çıkışı yaptı. Ama seçimde kendisi barajın altında kalırken, ANAP, DYP ve DSP’yi de bitirdi” yorumları yapılıyor.

SONBAHARDA AVANTAJ OLUR

Yerel seçimlerin genel seçimden önce yapılması iki parti arasındaki ittifaka zararı olacaktı. Bazı illerde iki parti arasında fiili ittifaklar kurulabilecek, ancak iki partinin güçlü olduğu illerde adaylar ve teşkilatlar arasında yaşanan yoğun çekişme ve olası gerilim, 7 ay sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde yapılacak ittifakı olumsuz etkileyecekti. Bu nedenle genel seçimin yerel seçimden öncesine çekilmesi hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimi açısından avantaj getirir. Milletvekili seçimi önce yapılırsa, belediye başkanlığı için aday olacak milletvekilleri açısından da sorun kalmaz. Özellikle Başbakan Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olması durumunda, yeniden Başbakan belirlenmesi ve hükümet kurulması süreçlerinin yaşanmasına gerek olmaz.