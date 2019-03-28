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Bahçeli: Türkiye'yi teslim alamayacaklar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'yi teslim alamayacaklar." dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:31
Bahçeli: Türkiye'yi teslim alamayacaklar!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’de Devlet Bahçeli Bulvarı’nda düzenlenen mitingte ''CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar'' dedi.

Bahçeli, şunları söyledi:

''Cumhur İttifakı, 'önce ülkem ve milletim' anlayışının siyasi temsil makamıdır, siyasi ahlak ve erdemin simgesidir, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istikbal ve istiklal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'nin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur

Pusuda bekliyorlar

ABD Başkanı'nın Golan Tepeleri'ni sözde İsrail toprağı olarak tanıyan çürük imzası, terör örgütlerine verdiği köhne desteği, ekonomik abluka ve saldırıları tahrik eden karanlık husumeti, Türkiye'nin nasıl bir kuşatma altında olduğunu açıkça göstermektedir.

Bir yanda döviz saldırıları, kur oyunları, ekonomik terör yanında patlıcan, soğan, patates bahanesiyle Türkiye'nin altını oyma hevesleri... Bir yanda zillet, diğer yanda millet. Bir yanda bela, diğer yanda beka. Türkiye'yi teslim alamayacaklar.

CHP, İP, HDP, SP, ÖDP, PKK, FETÖ, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini boğmayı amaçlıyor. Olur da 31 Mart'tan başarıyla çıkarlarsa yeni bir sistem krizi, yeni bir rejim bunalımı, yeni bir siyasi kargaşa için pusuda bekliyorlar, el ovuşturuyorlar.

Erken seçim yoktur

31 Mart'tan sonra Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri Haziran 2023'te yapılacaktır. Mahalli İdareler Seçimleri ise 2024 yılının Mart ayında gerçekleştirilecektir. Kriz sever CHP, kaos meraklısı İP, terör yedeği HDP hesaplarını buna göre yapmalıdır. Erken seçim yoktur, seçime asla ihtiyaç yoktur.''

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:31
  1. Osmaniye
  2. Devlet Bahçeli
  3. beka
  4. MHP

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  • AlperAlper58 dk önce
    Aldığınız 600 milyar borçu,borçla mı ödeyeceksiniz?Nereye kadar?Ülkeyi bu günlere getirenler,kayıpları yegane sorumlusu da CHP mi olacak?

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