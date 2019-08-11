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Bahçeli, Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur" dedi.

11 Ağustos 2019 Pazar 10:30
Bahçeli, Türkeş’in anıt mezarını ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur" dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş’le birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla merhum kurucu lider Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti. Bayram namazını kıldıktan sonra merhum kurucu lider Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan anıt mezarına gelen ve anıt mezar başında okunan Kur’an-ı Kerim tilavetini dinledikten sonra dua eden Bahçeli, kabre kırmızı karanfil bıraktıktan sonra partililerle bayramlaştı. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, konuşmasının başında vatandaşların ve basın mensuplarının bayramını kutladı.


İki bayram arasındaki siyasi, sosyal ve ekonomik olayların analizinin yapılmasında fayda gördüğünü söyleyen Bahçeli, "Bu süreçte, seçim yenilenmeleri oldu. Daha değişik durumlar oldu. Terörle mücadele kesintisiz devam ettirildi. Ekonomik yönden politikalar tartışılır konuma getirilmek istendi. Bunlara rağmen bayrama Allah’ın himmetiyle ulaşmış olduk" ifadelerini kullandı.


Türkiye’nin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kararlı duruşu ile birlikte birçok reformların yapılma sürecine geçildiğini aktaran Bahçeli, "Önümüzdeki günlerde, özellikle Kurban Bayramı sonrasında çalışmaların bu yönde ağırlık kazanacağını, 1 Ekim 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla beraber, yapısal reformların başta yargı ve meclis iç tüzüğü olmak üzere birçok konunun gündeme geleceğini ve artık Türkiye için 2023’e hazırlanan bir sürecin tekrar başlatılacağını düşünüyorum" diye konuştu.


Bazı televizyon programlarında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmak isteyen konuşmacıların varlığından bahseden Bahçeli, "Bunu yaparken parlamenter sistemi gündeme getirmeden evvel ona hız kazandıracak akıllarınca bir çözüm yolu olarak bir erken seçim tartışması yapmaya çalışıyorlar. Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir. Güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir. PKK/PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi de sulandırmak demektir. Türkiye’de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İnşallah bu Ağustos’ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz” sözlerini değerlendiren Bahçeli, "Cumhurbaşkanı’nın programı nasıldır ne gibi düşüncelerle hareket etmektedir onları tam bilemiyoruz. Ama bir cümle vardır ki tarihi bir cümledir. Ağustos ayı zafer ayıdır. Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yapılması, yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum bırakmasın” şeklinde konuştu.


Konuşmasının sonrasında Ülkü Ocakları Genel Merkezi’ne geçen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, burada partililerle kahvaltı yaptı.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 10:30
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