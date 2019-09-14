Bahçeli: Sıra Fırat’ın doğusuna gelmiştir MHP Genel Başkanı Bahçeli Bayburt’ta konuştu.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları: Bunların bildiği Yenikapı’ya hizmet aracı sergisi açmaktır. Buradaki amaç Yenikapı ruhunu zedelemektir. Diyarbakır’a gidip belediye başkanlarına destek veren bir anlayışın Türkiye’ye vereceği bir şey yoktur. Kırık sandalyeli şahısların varmak istediği yer neresidir? Bugünkü CHP’si Atatürk’ün CHP’si ile yollarını ayırmıştır. Yeni sistemi eleştirip halkın karşı olduğunu söylüyorlar. Bunların alayı yalandır. Türk milleti cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde geleceğini bulmuş büyüme ümitlerini yakalamıştır. Geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çeviren şahıs ne dese boştur. Sıra Fırat’ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti zilleti muhakkak alt edecektir. Bunun başka çaresi yoktur.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.