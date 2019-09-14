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Bahçeli: Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir

Bayburt'ta konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. Türk milleti bu zilleti alt edecektir. Başka çare yoktur." dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 11:27
Bahçeli: Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye ziyarette bulundu.

Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, MHP Genel Başkan Yardımcıları Kamil Aydın, Sadir Durmaz ve Mevlüt Karakaya, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş ile Pekmezci'ye makamında ziyaret gerçekleştirdi.

Bahçeli'ye, devam eden projeler ve hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara ilişkin bilgi veren Pekmezci, ziyaretin anısına Bahçeli'ye Bayburt'ta çıkarılan kehribardan hazırlanmış tespih ve yüzük ile yöreye özgü kabartma motifli kilim hediye etti.

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ile Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Belde Belediye Başkanı Yavuz Bakır da Bahçeli'ye çeşitli hediyeler sundu.

"İhanet, imanın karşısında duramaz"

Bahçeli, "İhanet, imanın karşısında duramaz, zaferler susanın ve sövenin değil nice badireden çıkan Türk halkına yazılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir diyen Bahçeli, Türk milleti bu zilleti alt edecektir. Başka çare yoktur" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 11:27
  1. Aydın
  2. Bayburt
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • hercaihercai13 dk önce
    O kadar, sayin Bahceli'yi eskiden pek sevmezdim ama simdi seviyorum.

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