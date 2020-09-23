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Siyaset Bahçeli sert konuştu: Kılıçdaroğlu yalan makinesine bağlanmalı
Siyaset

Bahçeli sert konuştu: Kılıçdaroğlu yalan makinesine bağlanmalı

Milliyetçi Harekete Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tabipler Birliği’ni (TTB) ziyarete giden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert tepki gösterdi. Bahçeli, “Keşke bir yalan makinesine bağlasalar” ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 15:52:00 -
Bahçeli sert konuştu: Kılıçdaroğlu yalan makinesine bağlanmalı

Geçtiğimiz günlerde TTB’yi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lider Bahçeli’nin gazabına uğradı. Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Türk Tabipler Birliği’nin kapatılması için çağrı yapan Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı’na tepki gösterdi.

Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu salgınla mücadeleyi ‘kösteklemekle’ itham etti.

Virüsle mücadeleyi engelliyor diye sözlerine Bahçeli, “Virüsle mücadeleyi köstekleyen CHP Genel Başkanı bu söylediklerimi anlayamaz. Anlasa bile anlatamaz. Onun salgınla mücadele önerileri kara mizahtır. Kahvehanelerde oyun oynanmasını isterken, her oyunun başında yeni kâğıt destesi kullanılmasını istemesi buna yeni bir örnektir” açıklamasını yaptı.

Kılıçdaroğlu’nun TTB ziyaretine de değinen Devlet Bahçeli sözlerine şu şekilde devam etti:

Kılıçdaroğlu, bugün TTB’yi ziyarete gitmiş. Yalan ve dedikoduyla perçinlenmiş çarpık açıklamalarını kamuoyuyla paylaşmış. Hezeyana kapılarak demiş ki: ‘Kovid-19’la mücadele edenler, hayatını bu işe vakfedenler terörist oluyor. Hayatımda duyduğum en saçma söz.’ TTB’ne yönelik eleştirilerime Kılıçdaroğlu’nun cevap vermesi gayet doğaldır. Zira kaynakları aynıdır. KOVİD-19’la mücadele edenlerle ilgili en küçük sözüm yokken var demek müfterilik ve utanmazlıktır! Kılıçdaroğlu keşke bir yalan makinesine bağlanıp bu konuşmasını yapsaydı!

 

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Yorumlar

Ercan

Bence bütün chpliler yalan makinesine bağlanmalı
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Vahap Kalyoncu

O yalan makinesi anında yanar vallahi.
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