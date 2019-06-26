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Bahçeli resti çekti… ‘Çok dikkatli davranın’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da yenilenen seçimlerin ardından Cumhur İttifakı'nın dağılacağı yönünde algı operasyonlarına karşı kurmaylarına çok dikkatli olmaları talimatını verdi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 07:00
Bahçeli resti çekti… ‘Çok dikkatli davranın’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, önceki akşam Başkanlık Divanı’nı toplayarak İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, İstanbul’da MHP’nin seçim çalışmalarını koordine eden Genel Başkan yardımcıları, Bahçeli’ye ayrıntılı bir rapor sundu.

Edinilen bilgilere göre, seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini tekrarlayan Bahçeli'nin ortada bir başarısızlık varsa önümüzdeki dönemde sebeplerinin ele alınması gerektiğini, verilerin incelenmesi gerektiğini ifade etti. 

Özel gayretleri var

MHP lideri Bahçeli, seçimin ardından Cumhur İttifakı’nın dağılacağı yönünde algı operasyonları yapılabileceğine dikkat çekerek, kurmaylarını bu konuda dikkatli davranmaları için uyardı. 31 Mart seçimleri öncesinde üç büyükşehrin kaybedilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin tartışmaya açılacağına yönelik açıklamalarını hatırlatan Bahçeli ''İnşallah haklı çıkmam ama bu tartışmaları ortaya atmak için özel bir gayret içerisindeler'' dedi.

Hedeflere odaklanın!

Bahçeli’nin önümüzdeki dört sene boyunca seçim olmayacağını ve bu süreçte asıl hedeflere odaklanılması gerektiğini söylediği de öğrenildi.

Öte yandan MHP liderinin kurmaylarını, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar ile ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin bilgilendirdiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 07:00
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