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Gündem Bahçeli provokasyona izin vermedi: Sessizlik olacak...
Gündem

Bahçeli provokasyona izin vermedi: Sessizlik olacak...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ittifak ortakları Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici ile Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ziyaretlerde bulundu. Bu sırada bir grup slogan attı. Bahçeli, araya girerek 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak.' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 01:52:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile birlikte bugün deprem bölgesi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesini ziyaret etti.

"Ziyareti sabote etmeye hakkınız yok"

AFAD'ın Elbistan'da kurduğu konteynerkenti ziyaret ettikleri sırada bir grup depremzede, deprem sonrasında yaşanan aksaklıklar nedeniyle tepki gösterdi. Bahçeli, depremzedelere, "Böylesi olaylarda, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve diğer yetkililerin burayı ziyaretini sabote etmeye hakkınız yok. Sessizlik olacak. Dağılın gitsin. İndirin şunları. Hadi bakalım" dedi.

Depremzedelerden biri, Bahçeli'ye, "Sayın Devlet Bey, biz 2019'da yaptık yapacağımızı. Memleket bitti, halk göçüyor. Biz onun için çabalıyoruz, yoksa memleketimizi seviyoruz" diye yanıt verdi.

Ünal ve Soylu sakinleştirmeye çalıştı

Depremzedelerin tepkisi, Bahçeli alandan ayrıldıktan sonra sürdü. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremzedeleri sakinleştirmeye çalıştı. Ünal, depremzedelere, "Yapma. Bakın, ben, sizin milletvekilinizim. Lütfen, Elbistan'a bunu yapmayın" dedi. Bir depremzede "Elbistan'ı Maraş'tan ayırın" derken diğer depremzedeler "Elbistan il olsun" sloganı attı.

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