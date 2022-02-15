Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Tehditlere boyun eğen milletlerin kaçırdıkları fırsatlar onları sömürülen, kafeslenen ilkel bir duruma sürüklenmelerine neden olmuştur. Tarih sadece muktedirlerin yazdığı, muzafferlerin yaptığı sürükleyici bir serüven olmayıp, onuruna düşkün zulme düşman toplum ve milletlerin marifetidir. Böylesi bir hakikate en layık millet büyük Türk milletidir. Akan tarih nehrinin içinden Türk milletini çıkardığınızda geriye hiçbir şey kalmayacaktır.

Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzak geleceği görebileceğimizin idrakinde olduk. Millete adanmış, ecdada vakfedilmiş, tarihe mal olmuş bir mücadele şerefiyle siyasetin temelini oluşturduk. MHP bir millet eseri, bir irade estetiğidir. Dışımız milletle, içimiz de Allah'la beraberdir. İlkelerimizden taviz vermeden ilerliyoruz. Düğüm içindeki düğümleri çöze çöze hızımıza hız, gücümüze güç katıyoruz. MHP, teşkilat kapasitesi, fikir kalıbı, siyaset kalitesiyle şükürler olsun ki gıpta edilecek bir seviyededir.

MHP, A'dan Z'ye çelik gibidir iç ve dış gündeme hakimdir. Doğudan batıya, kuzeyden güneye teşkilatlarımız tek sestir. Teşkilatlarımız diridir, partimizin de ana direğidir. Milliyetçi, ülkücü harekette biz vardır. Fitne ve dedikodu ayaklarımızın altındadır.

"Böylesi cinayete kimse kalkışmamalı"

Dünya nefesini tutmuş Rusya-Ukrayna arasında nükseden yüksek tansiyonun ağır sonuçlarına odaklanmıştır. Korkunç senaryolar havalarda uçuşmaktadır. Bu ülkenin çatışmaya girmesi risk ve tehdittir. Biden'ın dünya savaşını ifade etmesi krizin sınırlı bir alanda kalmayıp geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete kimse kalkışmamalıdır. Rusya Dışişleri Bakanı'nın dün yaptığı açıklama derin karamsarlık ortamında iyimserliği besleyen bir çıkış olarak değerlendirilmelidir.

Bir yandan krizin artışını tahrik eden, kışkırtan ülkeler varken diğer yanda gerginliğin yatışmasını arzulayan ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu ikinci seçenekte yer almaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın arabuluculuk görevi değerlidir. Elbette hayırlı sonuçlara vesile olması yegane dileğimizdir.

Gıdada KDV indirimi

Devlet üzerine düşeni yaptı, sorumluluk sırası ekonomik aktörlerde. İndirimi uygulamayanlara en ağır cezalar verilmeli.

Elektrik faturaları

Elektrik faturalarındaki artışla ilgili CHP'nin iddiaları asılsızdır, cahilcedir. Şirketlerin faturaya zam yapması mümkün değildir.