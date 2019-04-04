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Bahçeli önermişti... AK Parti harekete geçti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "yeni yerel seçim" önerisinin AK Parti ve MHP kurmaylarını harekete geçirdiği, rafa kaldırılan büyükşehir yasasıyla ilgili çalışmalarının yeniden başlatıldığı iddia edildi.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:24
Bahçeli önermişti... AK Parti harekete geçti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Büyükşehir belediye başkanını seçelim. O da üstlendiği görev ve yetkiye dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin" demişti. Bu önerinin AK Parti ve MHP kurmaylarını harekete geçirdiği, rafa kaldırılan büyükşehir yasasıyla ilgili çalışmalarını yeniden başlatıldığı iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; MHP kurmayları, Bahçelinin Büyükşehir yasasıyla ilgili önerisinin AK Parti ile MHP arasında oluşturulan milli mutabakat komisyon çalışmalarında gündeme geldiği belirtiliyor. Büyükşehir yasasıyla ilgili görüşmeler sırasında her iki partinin kurmaylarının da çalışmalar yaptığı, daha sonra rafa kaldırıldığı aktarılıyor. AK Parti ile MHP'nin yaptığı çalışmalar sırasında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kurum ve kurallarıyla yerleşmesine yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir yasasından vazgeçildiği ifade ediliyor. Bahçeli'nin önerisinin ardından AK Parti ve MHP kurmaylarının, daha önce rafa kaldırılan büyükşehir yasasıyla ilgili çalışmalarını yeniden başlattığı öğrenildi.

Yerel ittifakı yasallaşacak

2023 hedeflerine odaklanan AK Parti ve MHP kurmayları, yeni bir seçim yasası hazırlamak için düğmeye bastı. Hazırlanacak yasayla bütün seçim yasalarının tek bir çatı altında toplanması planlanıyor.

Bununla birlikte yerel seçimlerde yapılan ittifakın yasal alt yapısı düzenlenmiş olacak. Binali Yıldırım'ın TBMM başkanlığı döneminde İBB başkanı olarak aday gösterilmesinin ardından istifa süreciyle birlikte yeni tartışmalar çıkmıştı. Büyükşehir belediye başkam adayı olduktan sonra kimlerin görevden ayrılıp ayrılmayacağı da yasayla belirlenecek. AK Parti ve MHP kurmaylarının, büyükşehir yasasıyla ilgili çalışmalarını önümüzdeki günlerde tamamlaması bekleniyor.

Partilerin kapısı çalınacak

Çalışmalarını tamamlamasının ardından AK Parti ve MHP, diğer partilerin de kapılarını çalacak. Seçim ve siyasi partiler kanunun yeniden inceleneceğini ve ona göre bir yol haritası belirleneceğine dikkat çeken MHP kurmayları, "İlçelerle Büyükşehir belediyesi arasında uyumu ve ahengi sağlamak açısından bu düzenlemeyi yapmak gerekir. İlçe belediyeleri ile büyükşehrin uyumlu olarak çalışması, başarılı bir şekilde hizmet etmesi açısından, yerel yönetimlerde de bir reform yapmamız gerekiyor" dedi. Kurmaylar, "Önümüzdeki süreçte yine bu konuda gerek AKP ile gerekse de diğer siyasi partilerle bir araya gelinecek. Meclis'ten bu düzenlemenin geçirilmesi gerekir" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 09:24
  1. AK Parti
  2. MHP
  3. yeni yerel seçim

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