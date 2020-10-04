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Gündem Bahçeli: Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır
Gündem

Bahçeli: Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılmasının şart olduğunu, tarihi zorunluluk ve çok acil bir ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 16:19:00 - 2020-10-04 16:20:42
Bahçeli: Nahçıvan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından çok önemli ifadeler kullandı.

Bahçeli, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin Azerbaycan Cumhuriyeti'ne katılmasının şart olduğunu, tarihi zorunluluk ve çok acil bir ihtiyaç olduğunu bildirdi.

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın en büyük kentlerinden birisi olan Gence’ye alçakça saldırı düzenlemesinin, Türkiye'nin sivil ve masum soydaşlarını hedef almasının insanlık suçu, uluslararası hukukun açıkça ihlal ve inkarı olduğunu kaydeden Bahçeli, Ermenistan devletinin bir kez daha zulüm saçan yüzünü gösterdiğini bildirdi.

Ayrıca Dağlık Karabağ’daki Fuzuli, Ağdam ve Terter yerleşim alanlarının da Ermenistan tarafından topçu ve roket atışlarıyla bombalandığını vurgulayan Bahçeli, Ermeni çetelerinin Azerbaycan karşısında sıkıştıkça, çatışma alanlarını sivil yerleşim yerlerine genişlettiğini, katliamcı Ermeni zihniyetinin geçmişte ne yapmışsa bugün de aynısını hunhar şekilde tekrarladığını, Ermenistan'ın zalim, cani olduğunu ve döktüğü kanda boğulması gerektiğini ifade etti.

Güney Kafkasya’da barış ve istikrarın yegane muhalifinin Ermenistan olduğunu belirten Bahçeli, artık uluslararası toplumun sivillere yönelik kanlı ve aşağılık saldırılara duyarsız kalmaması gerektiğini kaydederek, bu vesile ile Türkiye'nin şehit olan soydaşlarına Allah’tan rahmet, yaralı soydaşlarına da şifalar diledi.

"Unutulmasın ki, Dağlık Karabağ Türk’tür, Azerbaycan Türklüğün öz yurdu, vazgeçilmez hakkıdır." diyen Bahçeli, bu hakkın, hak sahibiyle buluşmasının can pahasına da olsa sağlanması gerektiğini, katil ve terör devleti olan Ermenistan’ı nefretle lanetlediğini, yılanın başının mutlaka ezileceğine inandığını bildirdi.

"Nahçivan'ın Azerbaycan'a katılması şarttır"

Bu gelişmeler karşısında, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti’nin Azerbaycan Cumhuriyeti’ne katılmasının şart, tarihi zorunluluk ve çok acil bir ihtiyaç olduğunu bildiren MHP lider, bunun deyim yerindeyse hayat memat konusu olduğunu belirtti.

Söz konusu birleşme sonucunda tek ses, tek nefes, tek yürek halinde zalime ve düşmana karşı mücadele edileceğini belirten Bahçeli, böylelikle Azerbaycan’ın haklı, hukuki, meşru ve beka mücadelesinin daha da güç ve derinlik kazanacağını vurguladı.

Bahçeli, tweetlerinin devamında, "Ayrımız gayrımız yoktur, uzağımız yakınımız yoktur, iki devlet tek milletiz, aynı damarda akan kan, aynı tende atan canız. Biriz, beraberiz, Türkiye ile Azerbaycan’ız. Ve hep birlikte büyük Türk milletiyiz." ifadelerini kullandı.

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