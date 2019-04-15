Bahçeli: Mazbatayı tribüne taşıyandan başkan olmaz!

Yeni Akit Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını izleyerek Anıtkabir Defterinden sonra ikinci bir istismara daha imza atan Zillet’in ve CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na sert gönderme... İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçiminde oyların yeniden sayımı ile ilgili sürece ilişkin açıklamada bulunan Bahçeli, Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki karşılaşmada bazı taraftarların “mazbatayı ver” sloganları atmasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi: “Mazbatayı stadyuma taşımak, taraflar arasındaki rekabeti siyasi düşmanlığa dönüştürmek için ekilen bir tohumdur. Çok yanlıştır. Bundan belediye başkanı olmaz.”