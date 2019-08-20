Bahçeli, kayyımlar için telefon etmişti... O siyasi parti lideri de Soylu'yu arayıp tebrik etti! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından, Vatan Partisi Genel Başkanı Mao'cu Doğu Perinçek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayıp, 3 HDP'li belediyeye kayyım atanmasından dolayı tebrik etti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin başkanlarının görevden alınması ve yerine kayyım atanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı. Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu telefonla arayıp, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı ve başarı diledi. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla." MHP lideri Devlet Bahçeli de, Süleyman Soylu'yu arayarak kayyım kararı nedeniyle tebrik etmişti.

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