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Bahçeli, kayyımlar için telefon etmişti... O siyasi parti lideri de Soylu'yu arayıp tebrik etti!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından, Vatan Partisi Genel Başkanı Mao'cu Doğu Perinçek de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayıp, 3 HDP'li belediyeye kayyım atanmasından dolayı tebrik etti.

20 Ağustos 2019 Salı 09:54
Bahçeli, kayyımlar için telefon etmişti... O siyasi parti lideri de Soylu'yu arayıp tebrik etti!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HDP'li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin başkanlarının görevden alınması ve yerine kayyım atanması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu aradı.

Vatan Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’yu telefonla arayıp, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atamaları ve yürütülen terör operasyonları dolayısıyla kutladı ve başarı diledi. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla."

MHP lideri Devlet Bahçeli de, Süleyman Soylu'yu arayarak kayyım kararı nedeniyle tebrik etmişti. 

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:54
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek
  5. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
  6. kayyım

YORUM YAZ

  • Nasyonal Sosyalizm.Nasyonal Sosyalizm.37 dk önce
    Nasyonal Sosyalizm,Komünizme hazırlık aşamasıdır. Nasyonal Sosyalizm'de milliyetçilik vardır. Destekleyenler dikkat edin: MHP, sağ milliyetçi, DSP, sol milliyetçi, Perinçek, ulusalcı, yani sol milliyetçi. Komünizm ayak sesleri.
  • Zeynep yüksek Zeynep yüksek 37 dk önce
    Dünya gündemini dahi meşgul eden İstanbul seçimlerini yaşadık lakin boşuna telaş etmişiz yarın atanmış bir bakan Milyonlarca insanın seçmek için Günleriniharcadığı Sıkıntısını evinde hissettiği bir seçim sonucunda seçilen adamı görevden alıveriyor.Ben hukukbilmiyorum İçişleri Bakanı Milletvekillerini cumhurbaşkanını da Görevden alabiliyorsa gerçekten sistemde bir terslik var. Bahçeli ve Perinçek in tebriklerinden ben öyle anladım bakan bunları da görevden alabiliyor zannedersem o nedenle biraz yağ çekiyorlar gibi Geldi bana
  • Mao'cular, AKP'yi kutlar.Mao'cular, AKP'yi kutlar.43 dk önce
    Başkanların görevden alınması sadece Maocu'ları memnun etmiştir. Türk Milletini derinden üzmüştür.
  • ReyRey46 dk önce
    Nasilki fedo ile aşk meşk yaşayıp hamile kalıp15 temuz gecesi kürtaj olup bakireyiz diyen sizler gün gelcek rejimden de kürtaj olcaksınız kayım terörü desdek verenleryargilanacaksiniz bu coğrafya diktatör kabul etmiyor artık
  • ihsanihsan48 dk önce
    perinçek chpkk ip den on defa daha hayırlı bir adam

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