Bahçeli ilk 'aşı' olanların arasında yer alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Azadlık Meydanı'nda düzenlenen Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı.

'Yeni bir dönemin başlangıcı olacak'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu bölgede yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." ifadelerini kullandı. Törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Mahir Ünal ve Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

'AB sağduyulu davranmalı'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Birliğinin Türkiye'ye yönelik yaptırım açıklamasına dair sert mesajlar verdi. Çelik, "Avrupa demokrasileri Türkiye’ye borçludur. Ama buna karşı kalkıp Türkiye’ye yaptırım dili kullanmak tamamen bir akıl tutulmasıdır. Türkiye’ye karşı yaptırım uyguladığınızda Türkiye bu diyalogların dışında kaldığında, bu diyalog masalarını önemsemediğinde güvenlik meselesini nasıl yöneteceksiniz, Doğu Akdeniz’deki meseleleri nasıl yöneteceksiniz, mülteci meselesini nasıl yöneteceksiniz? AB sağduyulu davranmalıdır." dedi.

TBMM'de arbede

Bütçe görüşmelerinin devam ettiği TBMM Genel Kurulu'nda, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AHİM) kararlarından bahsederken CHP'li Sezgin Tanrıkulu, oturduğu yerden kalkarak, Bakan Gül'e tepki gösterdi. 'Enis Berberoğlu kararında neredeydiniz?' diye provokasyona soyunan Tanrıkulu, haddini aşarak Bakan Gül'ün konuştuğu kürsüye doğru yürüdü. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri de tartışmaya dahil oldu. AK Parti’li Hamza Dağ'ın da CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na doğru yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Araya giren milletvekilleri kavgayı engelledi. Verilen aranın ardından görüşmeler kaldığı yerden devam etti.

Bahçeli 'aşı' olacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama doğrultusunda Covid-19 aşısı yaptırma kararı aldı. 72 yaşındaki Bahçeli, ilk aşı yaptıracaklar arasında olacak.

9 Aralık 2020 koronavirüs verileri

9 Aralık 2020 Çarşamba gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Buna göre; son 24 saatte 174 bin 761 test yapıldı. 30 bin 402 yeni vaka ve 6 bin 93 de yeni hasta tespit edildi. Koronavirüs sebebi ile 195 vatandaşımız hayatını kaybetti.

'Sağlığı siyasete alet etmeyelim'

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ölüm belgesinin nasıl düzenlendiğini yeniden anlattı. Bakan Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li vekillerin ellerinde hiçbir belge ve delil olmaksızın açıkladıkları ölüm sayılarına da değindi. Sağlık Bakanlığı'nı rakamları gizlemekle itham edenlere seslenen Bakan Koca, "Salgını siyasete karıştırmayalım." çağrısı yaparak ölüm belgesinin nasıl hazırlandığını yeniden detaylıca anlattı.