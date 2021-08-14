Bahçeli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili gerçeği açıkladı
ATV'de ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin sevilen oyuncularından Sabina Toziya'nın vefatı sanat camiasını derinden üzdü. Dizi takipçilerinden biri olan MHP Lideri Devlet Bahçeli, Sabina Toziya'nın taziyesi için rol arkadaşı Turgay Tanülkü'yü aradı.
Geçtiğimiz hafta Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın usta oyuncusu Sabina Toziya'nın vefatı tüm sanat camiasını üzdü. Dizinin yakın takipçilerinden biri olan MHP Lideri Devlet Bahçeli'de üzülenler arasında yer aldı.
Devlet Bahçeli, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde merhum Sabina Toziya'nın taziyesi için tol arkadaşı Turgay Tanülkü'yü aradı.
EDHO dizisini yakından takip ettiğini açıkladı
Tanülkü'yü arayarak başsağlığı diledi. EDHO dizisini yakından takip eden Bahçeli, sürekli olarak dizinin yakın takipçisi olduğunu ilk kez açıkladı.
Merhum usta oyuncu Toziya'nın cenazesi Makedonya'da düzenlendi.