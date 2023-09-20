Bahçeli Ermenileri uyardı! Aklını başına almalıdır. Soydaşlarımız yalnız değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara’da MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oynamaktan vazgeçmeli." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tezahür etmiş millet iradesinin aynısı ile 31 Mart 2024 tarihinde yerel yönetimlere yansımasını yerel yönetimlere düşen gölgenin kaldırılmasını amaçlıyoruz. Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz.

"YEREL SEÇİMLERE HEYECANLA HAZIRLANIYORUZ"

Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur. Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir. MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

MHP'NİN KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 14. Olağan Büyük Kurultayımızı 17 Mart 2024'de gerçekleştireceğiz. MYK'da olağan kurultay ve seçim takvimlerimizi ele aldık.

Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.

MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.

KILIÇDAROĞLU'NA 'GAZİ' TEPKİSİ

Gazilerimizin ağırlaşan mağduriyetleri derhal çözülmelidir. Çözümün adresi ise TBMM'dir. Şehit ve gazileirmize layık olabilmek için ne gerekiyorsa yapacağımızı tekraren ifade ediyor bütün gazileirmize şükranlarımı sunuyorum.

TBMM gazi bir meclistir aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafil ve art niyetlidir. Kılıçdaroğlu'nun hırsı aklının önüne geçti. Bu zat akıl tutulmasına hapsolmuşken makulden ve milli değerlerden uzaklaşmıştır.

Kimin hangi adayla seçime katılacağıyla ilgilenmiyoruz.

TANRIKULU'NA SERT TEPKİ

(CHP’li Tanrıkulu’na ilişkin) Türk Silahlı Kuvvetlerine saldıran bu aşağılık ve sözde milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. PKK’ya sözcülük yapan bir suçluya hazineden maaş verilmesi günahtır, haramdır. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir.

"ANAYSA MAHKEMESİ NEYİ BEKLİYOR?"

HDP’nin kapatılma davası) Anayasa Mahkemesi neyi bekliyor? Eksik bırakılan ne vardır da AYM bu hukuki süreci ağırdan almaktadır? Biz adalet istiyoruz. Üstelik hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz.

KARABAĞ TÜRK'TÜR TÜRK'ÜN YURDUDUR!

Karabağ Türk'tür, Türk'ün yurdudur, can Azerbaycan'ın ayrılmaz, ayrılamaz, koparılamaz vatan toprağıdır.