Bahçeli: Demirtaş da Salih Müslim de Kılıçdaroğlu diyor

Bahçeli, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açık hava toplantısında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada konuşama yapan Bahçeli, 8 gün sonra yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin Türkiye'nin dirliğine, milletin birliğine, demokrasinin de geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini diledi. Seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini temenni eden Bahçeli, “2022 yılının Ekim ayında Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek esasen terörle mücadeleye hayır diyen, Libya tezkeresine hayır diyerek Mavi Vatandaki haklarımıza karşı gelen CHP ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs’ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu’nun ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığını kaldıracaklarını vaat ediyor. Afrin’i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Terörle mücadeleyi durduracaklarını ileri sürüyorlar. Ancak buna teşne olan, teşebbüs eden vatansızların devrileceklerini zannederim görmüyorlar, göremiyorlar. Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıyla Irak ve Suriye’de görev yapan askerlerimizi geri çekeceklerini iddia ediyorlar. Terörist Demirtaş’ı, bebek katilini ve diğer mahkum teröristleri serbest bırakacaklarını açıklıyorlar. Kılıçdaroğlu’nun ve İYİ Parti Başkanının ağzından bu hain ve düşmanca taahhütlere karşı hiçbir tepki bugüne kadar duyulmuş değildir. Sukutun ikrardan geldiğini en iyi bilen Yalovalı kardeşlerimdir. İhanete sessizlik aynı zamanda ortaklıktır. Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye’nin karşısında mevzilenmiştir. Zillet demek aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir. Yalova zillete düşmeyecektir” dedi.

“Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşları teröristlerdir”

Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın kutlu zaferine Allah’ın inayetiyle ulaşılacağını söyledi. 14 Mayıs’ın Türkiye’ye sahip çıkma vakti olduğunu anlatan Bahçeli, zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü işiten olmadığına vurgu yaptı. Bahçeli, zillet ittifakının tek bildiklerini aldatma, yalan, talan ve iftarı olduğunu dile getirerek, “Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Bu ittifak ortakları sadece ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ masalıyla avunuyorlar. Siyasi kriz günlerini özlüyorlar. Koalisyon dönemlerine övgü yağdırıyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Sayısını takip etmekte zorlandığımız Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla, koltuk ve makam paylaşımlarıyla küçüldükçe küçülüyorlar. Kendi aralarında pazarlık yetmezmiş gibi Türkiye’yi kumar masasında pazarlamayı hedefliyorlar. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, Türkiye’ye övgü yok, teröristlere tepki yok, gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok. Kimin hesabına, kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu’nun yol arkadaşları teröristlerdir. Kılıçdaroğlu’nun işbirlikçileri Türkiye düşmanlarıdır. Dün müstevliler, manda ve himaye mübaşirleri, işbirlikçi müflisler, ihanet mültezimleri vardı, bugün ise emperyalizmin piyonları, zillet içinde kıvranan acizler, küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri ve onların ümit kaynağı Kılıçdaroğlu vardır. Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir, Cumhur İttifakı’nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin mayası da, mimarı da, mihmandarı da büyük Türk milletidir.

Bizim medarı iftiharımız, yegane mensubiyetimiz aziz milletimizdir, zillet ittifakının müşahidi ve membaı yabancı ülkelerin Türkiye’deki sefirleridir. Millet ittifakı Türkiye’nin tarafında değildir, yol haritaları karışık ve bulanıktır. Nerede duruyorlar, hangi mihrakların esareti altındalar artık bilmeyen kalmamıştır. Biz tarafız, hem hakkın, hem halkın, hem de hakikatin tarafındayız. Zillet ittifakının tarafı Türkiye’nin tahribidir. Zillet ittifakı Türk milletinin önüne koyulmuş takozdur. Kılıçdaroğlu istikrarımızı, istiklalimizi ve istikbalimizin kundakçısıdır. Herkesi uyarıyorum, bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır. Maalesef ve açık şekilde görülüyor ki, CHP ve İYİ Parti yönetimi PKK’yla sadece ittifak halinde değil, bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir.” dedi.

“Terörist Selahattin Demirtaş, YPG elebaşı Salih Müslim de Kılıçdaroğlu diyor”

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK’yla aynı yolu yürümesine Yalova’nın nasıl tahammül edeceğini soran Bahçeli, “Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarına Kılıçdaroğlu’nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğine şahit oldunuz mu? CHP ile İYİ Parti yönetimleri ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP’ye oy veren vatandaşlarım bu zillete hayır demelidir. İYİ Parti’ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir. Terörist Beze Hozat Kılıçdaroğlu diyor. Hatta kazanamazsa iç savaş çıkar diyerek milletimizi alçakça tehdit ediyor. Terörist Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu diyor. YPG elebaşı Salih Müslim de Kılıçdaroğlu diyor. Bu terörist aynen şunu söylemiş, ‘Erdoğan’dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor.’ Be hey vandal, be hey hain, be hey cani Allah’ın izniyle sen daha çok bekleyeceksin. Zamanı geldiğinde de cinayet ve melanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Bir başka terörist Murat Karayılan da şu sözleri ifade etmiş,’ MHP’ye ve AK Parti’ye verilen her oy PKK’ya sıkılan mermidir.’ Doğrudur, Cumhur İttifakı’na verilen her oy haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu, hedefine sıkılmış mermidir.”

“Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir”

Teröristlerin Kılıçdaroğlu’nun arkasında olduğunu ifade eden Bahçeli, terörist Duran Kalkan’ın “CHP’ye ve İYİ Parti’ye her desteği vereceğiz” sözünü hatırlattı. Herkesin bunların hesabını vereceğini söyleyen Bahçeli, “CHP ve İYİ Parti’nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti’nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık’ın da aynen şunları zırvalamış: ‘Biz üç-beş bakanlık pazarlığı peşinde değiliz. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz.’ Kılıçdaroğlu’yla hedeflerinin örtüştüğünü şerefsizce söyleyebiliyor. Biz 100 yıllık cumhuriyeti, Türk ve Türkiye yüzyılına taşıyalım diyoruz, bunlar değiştireceğiz, kurcalayacağız ve yok edeceğiz diyor. Bu rezil cürete Kılıçdaroğlu’ndan en küçük sitem de gelmiyor. Hiçbir CHP’li veya İYİ Partili yöneticiden sadra şifa bir kınama mesajı gündeme yansımıyor. Zira bunların hepsi aynı tornanın mamulüdür. Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir” ifadesini kullandı.

“Aziz milletin, aziz vatan evladı Cumhurbaşkanımız Recep’i ezdirmeyeceğiz”

Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini bir kez daha açıklayarak, "Şimdi açıkça söylüyorum. Yalova’dan söylüyorum. Türkiye’nin alayına söylüyorum. Hans’a, Sam’a, Johny’e, Frank’a, Henry’e, aziz milletin, aziz vatan evladı Cumhurbaşkanımız Recep’i ezdirmeyeceğiz. Onu kirletenlere hiçbir zaman söz ve hayat hakkı tanımayacağız. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan olacak, Hans’ın dediği değil, Sam’ın dediği değil, Amerika’nı dediği değil, Kılıçdaroğlu’nun dediği değil, bazı televizyonların dediği değil, milletin dediği olan kendi Anadolu çocuğu, öz evladına sahip çıkacak, ‘Recep, Recep, Recep’ diyecek" dedi.

"Hainlere teslim olmayacağız"

Hep birlikte Kızılelma hedefine doğru ilerleyeceklerini anlatan Bahçeli,14 Mayıs’ta cumhurun muhteşem zaferine hep birlikte omuz vereceklerini ifade etti. 14 Mayıs’ta Türk ve Türkiye Yüzyılının ilk adımını atacaklarını söyleyen Bahçeli, “Lider Ülke Türkiye’nin yolunu açacağız. Biz, Türkiye’nin, Türk milletinin, Yalova’nın tarafıyız. Biz garibin, mazlumun, bağında, bahçesinde, bostanında ter dökenin, emek verenin yanındayız. Camideyiz, cemevindeyiz, duadayız, dilekteyiz, gönüldeyiz, kalpteyiz, Anadolu’nun her yerindeyiz. Caninin, eşkıyanın, bölücünün, demokrasi ve özgürlük kamuflajına bürünmüş düşman beslemelerinin de karşısındayız. Sizlerin vatansever iradesine dayanarak diyorum ki, Zalimlere boyun eğmeyeceğiz. Hainlere teslim olmayacağız. Şiddet severlere eğilip bükülmeyeceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bahçeli, vatandaşlara karanfil attı. Bahçeli'ye MHP İl Başkanı Ahmet Hasan Güldoğan ve Yalova 1 sıra adayı Namık Öz hediye takdim etti. Program çıkışı Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk da Bahçeli'ye Yalova kağıdından yapılmış bir tablo hediye etti.