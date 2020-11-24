Partisinin grup toplantısında konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında, “MHP ile AK Parti Türk tarihinin iki ucunu kavrayan iki kahraman millet eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri harcarız. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üstüne inşa etmemiştir. Ortak paydası mevki makam değil, Türk milletinin tarihi haklarıdır. Yolu doğru olanın yükü de ağırdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz, Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı muhabbete dayalıdır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin yegane umududur.” diye konuştu.

Bahçeli, Bülent Arınç’ın istifasını istedi mi?

Bahçeli'den Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Demirtaş hakkındaki sözlerine sert tepki göstererek, “Devran isimli kitabın okunmasını öneren bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır.” ifadesini kullandı. Bahçeli, Arınç'a "Demirtaş'a masum gözler bakıyorsan Eren Bülbül'e Bedirhan bebeğe ne diyeceksin?" diye seslendi.

Bülent Arınç istifa edecek mi?

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra istifa edip etmeyeceğini duyurmuştu.