Bahçeli Başkan Aslan'ı yeniden aday gösterdi

Karaisalı Belediyesi'nden apılan açıklamada, Belediyesi Başkan Yardımcısı Rifat Köroğlu’nun da bulunduğu ziyarette Belediye Başkanı Saadettin Aslan, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye, 2014 yılından itibaren Karaisalı’ya yapılan hizmetlerin sunumunu gerçekleştirdi. Hizmetleri tek tek inceleyen MHP Lideri Devlet Bahçeli, yapılan hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, Belediye Başkanı Saadettin Aslan’ı tebrik etti.

Ziyaretin sonunda Bahçeli, 2019 yılında gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerde Karaisalı Belediye Başkan Adayının yeniden Saadettin Aslan olduğunu belirterek, Karaisalılı hemşerilerine selam gönderdi.