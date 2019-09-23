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Bahçeli alkışlarla MHP Genel Merkezi'nde

Tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nden taburcu edilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, alkışlarla partisinin Genel Merkez binasına giderek çalışmalara başladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 17:50
Bahçeli alkışlarla MHP Genel Merkezi'nde

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr   MHP Genel Başkanı Bahçeli, herhangi bir açıklama yapmadan, hastane önünde kendisini bekleyen partililere el sallayarak makam aracına bindi ve partisinin Balgattaki Genel Merkez binasına hareket etti.

Makam odasına geçti

MHP Genel Merkez binası önüne 06 MHP 01 plakalı makam aracıyla gelen Bahçeli’yi, partililer alkışlarla karşıladı. Bahçeli’nin makam odasına geçerek bir süre dinleneceği ve sonrasında çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 17:50
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