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Aktüel "Bahçede Yaz Festivali" Can Çakmur konseriyle yarın başlayacak
Aktüel

"Bahçede Yaz Festivali" Can Çakmur konseriyle yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-24 18:45:20 -
"Bahçede Yaz Festivali" Can Çakmur konseriyle yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - Dünya çapında başarılara imza atan genç piyanist Can Çakmur, yarın "Bahçede Yaz Festivali" açılış konserinde sahne alacak.

Çakmur'un piyano resitali, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras'ta yarın akşam gerçekleşecek.

Genç sanatçı, 2017'de Uluslararası İskoç Piyano Yarışması, 2018'de Hamamatsu Uluslararası Piyano Yarışması'ndan birincilik ödülüyle döndü.

Can Çakmur, konserde, Johann Sebastian Bach, Franz Joseph Haydn ve Ludwig van Beethoven'ın eserlerini yorumlayacak.

Hamamatsu Yarışması Oda Müziği Ödülü'nü de kazanan Çakmur, kariyeri boyunca Tokyo Filarmoni, Tokyo Senfoni ve İskoç Kraliyet Orkestrası ile aynı sahneyi paylaştı.

Hakan Erdoğan Prodüksiyon tarafından düzenlenen festivale, Kültür ve Turizm Bakanlığının yanı sıra Sabancı Üniversitesi, Le Meridien İstanbul Etiler ve Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi destek verdi.

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