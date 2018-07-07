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Bahçede oturan anneanne ile torunu pompalı tüfekle yaraladı

Adana'da apartman bahçesinde otururken aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan anneanne ve torununu, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
Bahçede oturan anneanne ile torunu pompalı tüfekle yaraladı

Adana'da, pompalı tüfekle ateş ederek anneanne ve torununu yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın bahçesinde oturan Ayşe T. ile 17 yaşındaki torunu Altay G'nin yanına, daha önceden aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.D. geldi.

Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında A.D, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kadına ateş etti. Ayşe T. ile saçmaların isabet ettiği torunu yaralandı.

Saldırının ardından torunuyla evine kaçan kadın, durumu polise bildirdi. Yaralılar, bölgeye yönlendirilen ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan zanlı ise polis ekiplerince yakalandı.

Saldırı anı apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:36
  1. Adana
  2. anneanne ile torununu yaraladı

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