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Bahçe yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikametin bahçesinde yaşanılan yangın korkuya neden oldu.

23 Ağustos 2019 Cuma 13:29
Bahçe yangını korkuttu

Adıyaman’da, bir ikametin bahçesinde yaşanılan yangın korkuya neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan bir ikametin bahçesindeki kuru otlar bilinmeyen nedenlerden dolayı alev alarak yandı. Çıkan yangında yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Paniğin yaşandığı yangında olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını ikamete sıçramadan söndürdü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:29
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