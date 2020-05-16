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Yerel

Bahçe altı temizliği yaparken 70 metreden düşerek feci şekilde can verdi

Giresun’da bahçe altı temizliği yapan 61 yaşındaki adam, dengesini kaybedip 70 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 14:01:00 - 2020-05-16 14:01:34
Bahçe altı temizliği yaparken 70 metreden düşerek feci şekilde can verdi

Giresun'un Doğankent ilçesinde yaşayan Bilal Kılıç, bahçe altı temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek 70 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek hayatını kaybetti.

Dere yatağındaki kayalıklara düştü

Doğankent ilçesine bağlı Yeniköy Köyü Yerlice mahallesinde yaşayan 61 yaşındaki Bilal Kılıç, motorlu tırpanla bahçe altı temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki uçurumdan dere yatağında bulunan kayalıklara düşerek hayatını kaybetti.

Cansız bedeniyle karşılaştılar

Bilal Kılıç'ın akşam saatlerine doğru eve gelmemesi üzerine yakınları, Kılıç'ın çalıştığı bahçeye gittiklerinde dere yatağındaki cansız bedeni ile karşılaştılar. Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve kolluk güçleri sevk edildi. Görele olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda şüpheli bir duruma rastanılmadığı bildirildi.

Bilal Kılıç'ın cansız bedeni otopsi için Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı.

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