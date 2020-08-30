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Spor Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda kaza yaparak yarışı bitiremedi
Spor

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda kaza yaparak yarışı bitiremedi

Yeniakit Publisher
2020-08-30 17:41:11 -
Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda kaza yaparak yarışı bitiremedi

İSTANBUL (AA) - Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bahattin Sofuoğlu, üçüncü ayak mücadelesinde İspanya'da yapılan ikinci yarışta da kaza yaparak düştü ve yarışı tamamlayamadı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre MotorLand Aragon Pisti'nde 10 tur üzerinden gerçekleştirilen yarışta genç sporcu, 10. sıraya çıkmasına rağmen, yarışın 5. turunda düştü ve mücadeleden puan çıkaramadı.

Milli motosikletçi, pist rekoru kırdığı dünkü ilk yarışta da düşmüş ve yarışı tamamlayamamıştı.

Bahattin Sofuoğlu, şampiyona genel klasmanında 57 puanla 7. sırada yer alıyor.

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